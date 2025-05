Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung und Kontrollstelle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung an Kfz

Im Zeitraum von Dienstag 14.00 Uhr auf Mittwoch 9.30 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Kocherhalde der VW eines 55- Jährigen mit einem spitzen Gegenstand mutwillig zerkratzt. An beiden Fahrzeugseiten mussten mehrere Beschädigungen festgestellt werden. Da bislang keine Hinweise zum Täter vorliegen, bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter 0791 400555.

Crailsheim: Tiertransportkontrolle bei Wollmershausen

Die Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg an der Jagst führte am Freitag zwischen 6.00 Uhr und 14.00 Uhr gemeinsam mit dem Veterinäramt Schwäbisch Hall eine Kontrollstelle mit der Zielrichtung Tiertransporte auf der L1012 bei Wollmershausen durch. Hierbei waren 13 Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Aalen, zwei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Veterinäramtes Schwäbisch Hall während der ganzen Zeit und weitere zwei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeitweise im Einsatz. Im Rahmen des Einsatzes wurden 28 Tiertransporte kontrolliert, wobei lediglich zwei Fahrzeuge die Kontrollstelle ohne Beanstandung verließen. Die Kontrolle ergab insgesamt 50 festgestellte Verstöße, wobei sich diese auf diverse Beanstandungen verteilen. In 17 Fällen wurde gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstoßen, in neun Fällen fehlten die notwendigen Eintragungen im Desinfektionsbuch. Bei drei Transporten wurde der vorgeschriebene Flächenbedarf unterschritten. Ebenfalls wiesen drei Fahrzeuge technische Mängel auf und ein Fahrer stand unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Die erschreckend hohe Zahl der Verstöße, insbesondere im technischen Bereich der Fahrzeuge, zeigt, dass im Bereich der Tiertransporte weiterhin Handlungsbedarf seitens der Polizei besteht, weshalb auch in Zukunft entsprechende Kontrollen durchgeführt werden.

