Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch und Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Einbruch in Wertstoffhof

Zwischen Samstagnachmittag und Dienstagvormittag wurde in eine Lagerhalle auf dem Gelände des Wertstoffhofes in der Breiteichstraße eingebrochen. Ob der Einbrecher Gegenstände entwendete konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Nennenswerter Sachschaden entstand nicht. Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefon 0791/4000 entgegen.

Mainhardt: VW übersehen

Ein 50 Jahre alter Lkw-Fahrer setzte am Dienstag gegen 14 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Heilbronner Straße ein Stück zurück und stieß dabei gegen den VW eines 64-Jährigen. Dessen 83-jährige Beifahrerin wurde verletzte sich vermutlich leicht und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Klärung in ein Krankenhaus verbracht. Der VW war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf etwa 5500 Euro beziffert.

Vellberg: Unfall mit mehreren Motorrädern

Vier Motorräder und ein Pkw waren in einem Unfall involviert, der sich am Dienstagnachmittag auf der K2665 ereignete. Ein 23 Jahre alter Motorradfahrer fuhr gegen 16.20 Uhr mit seiner BMW von Großaltdorf in Richtung Steinehaig. Hierbei stürzte er und stieß mit einem entgegenkommenden Renault zusammen, der von einem 59-Jährigen gelenkt wurde. Die BMW fing Feuer, der Motorradfahrer stürzte einen etwa fünf Meter tiefen Abhang hinab und blieb schwer verletzt liegen. Ein dem Pkw nachfolgender 65-jähriger Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierte mit seiner Piaggio mit dem ins Schleudern geratenen Pkw. Der 65-Jährige wurde leicht verletzt. Im weiteren Verlauf fuhr ein ebenfalls in Richtung Steinehaig fahrender 25-jähriger Motorradfahrer mit seiner BMW über Fahrzeugteile, stürzte und stieß mit einem 64-jährigen Motorradfahrer zusammen, der mit seiner Honda angehalten hatte. Diese beiden Fahrer blieben wie der Autofahrer unverletzt. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen- sowie einer Notarztbesatzung im Einsatz. Zudem war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und rund 15 Einsatzkräften vor Ort. Die Straße wurde seitens der Straßenmeisterei gesperrt und gereinigt. Sie konnte gegen 20.15 Uhr wieder frei gegeben werden. Bei dem Unfall entstand etwa 50.000 Euro Sachschaden.

Crailsheim: Audi gegen Baum

Zwei Verletzte und ein totalbeschädigter Audi sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der K2655 ereignete. Ein 36 Jahre alter Audi-Fahrer befuhr die Strecke von Beuerlbach kommend in Richtung L1066. In einer Linkskurve geriet er ins Schleudern und kam anschließend von der Fahrbahn ab, wo er gegen einen Baum prallte. Dabei wurde er leicht verletzt. Sein 29-jähriger Beifahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Die beiden wurden vom Rettungsdienst, der mit zwei Rettungswagen- und einer Notarztbesatzung vor Ort war, versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Totalschaden am älteren Audi wird auf 1500 EUR geschätzt. Dieser wurde abgeschleppt. Der 36-jährige Fahrer ist nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis.

Langenburg: Unfallflucht

Zwischen Sonntagmittag und Montagmittag beschädigte ein flüchtiger Fahrzeuglenker einen VW Golf, der in der Hauptstraße abgestellt war. Er hinterließ rund 700 Euro Schaden. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter Telefon 0751/4800 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell