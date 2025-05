Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand, Unfall, Farbschmiererei, Reizgas an Schule versprüht

Aalen (ots)

Oberkochen: Brand

Am frühen Dienstagmorgen gegen wurde 05:30 Uhr die Feuerwehr zu einem Firmengebäude in der Leitzstraße gerufen. Grund war ein überhitzter Filter durch den eine Härteanlage in Brand geriet. Die Feuerwehr, die mit 7 Fahrzeugen und 30 Wehrleuten vor Ort war, konnte den Brand löschen. Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand.

Tannhausen: Unfall beim Überholen

Ein 74-Jähriger befuhr am Dienstagmorgen gegen 06:25 Uhr mit seinem Traktorgespann die K3210 in Fahrtrichtung Tannhausen. Als er nach links in einen Feldweg einbiegen wollte, kollidierte er mit einem Pkw, der das Gespann gerade überholen wollte. Der Fahrer des Pkws wurde leicht verletzt.

Mutlangen: Farbschmiererei

Unbekannte beschmierten im Zeitraum zwischen 21.04.25 und 05.05.25 die Hornberghalle großflächig mit schwarzer, weißer und blauer Farbe. Es entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Bopfingen: Reizgas in Schule versprüht

Ein 14-jähriger Schüler versprühte am Montag gegen 10.45 Uhr in einer Toilette der Werkrealschule Bopfingen in der Alten Neresheimer Straße Reizgas. Hierdurch erlitten 18 Personen, darunter zwei Lehrer, leichte Augen- sowie Atemwegsreizungen. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Die Feuerwehr rückte an, um den betroffenen Bereich des Gebäudes zu lüften. Der Schulbetrieb wurde fortgeführt. Gegen den 14-jährigen Verursacher wird nun ermittelt. Er wurde seinen Eltern überstellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell