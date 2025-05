POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Bedroht und Geld gefordert, Einbruch und Einbruchsversuch, Fahrzeugbrand, Fahrraddiebstahl

Polizeipräsidium Aalen

Waiblingen: Bedroht und Geld gefordert - Beteiligte gesucht

Bereits am Donnerstag, 08.05.2025, gegen 22:30 Uhr, soll im Landschaftspark Talaue ein Pärchen von einem unbekannten, vermummten Täter mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert worden sein. Ein Zeuge konnte die, noch unter dem Eindruck der Tat stehenden, Geschädigten im Park antreffen und kurz mit ihnen reden. Leider wartete das geschädigte Paar nicht auf die Polizei. Die Kriminalpolizei Waiblingen bittet daher die Geschädigten, sowie weitere Hinweisgeber, die Angaben zur Tat oder zu verdächtigen Personen machen können, um telefonische Kontaktaufnahme unter 07361 5800.

Fellbach: Versuchter Einbruch in Spielhalle

Unbekannte Täter versuchten am frühen Dienstagmorgen zwischen 01:25 Uhr und 03:45 Uhr das Fenster einer Spielhalle in der Schorndorfer Straße aufzuhebeln. Aufgrund zusätzlicher Einbruchssicherungen gelangten die Täter nicht ins Gebäudeinnere. Sie hinterließen jedoch einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei in Fellbach führt die weiteren Ermittlungen.

Allmersbach im Tal: Fahrzeugbrand

Am Dienstag, gegen 08:45 Uhr, bemerkte im Hohenneuffenweg eine 24-jährige Skoda-Fahrerin beim Anlassen ihres Autos, dass der Motor unrund lief und stotterte. Nachdem sie den Motor wieder abstellte, kam es zu einer plötzlichen Rauch- und Brandentwicklung aus dem Motorraum. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Allmersbach im Tal gelöscht. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro.

Schorndorf: Einbruch in Ladengeschäft

Am Montag, zwischen 21.00 Uhr und 23:00 Uhr warfen unbekannte Täter das Fenster eines Ladengeschäfts in der Weilerstraße ein. Im Inneren durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld, welches sich in der Kasse befand. Zum Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Das Polizeirevier Schorndorf führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter 07181 2040.

Winterbach: Fahrraddiebstahl

Unbekannte Diebe entwendeten am Montag, in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr ein schwarzes Pedelec der Marke "Corratec". Das Fahrrad war im Eingangsbereich eines Hauses in der Mühlstraße abgestellt und mittels eines Schlosses gesichert. Das Pedelec hatte eine Wert von etwa 900 Euro. Das Polizeirevier Schorndorf bittet um Zeugenhinweise unter 07181 2040.

