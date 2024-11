Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241113.1 Heide: Hauswand an Schule beschädigt - Zeugen gesucht

Heide (ots)

Am Dienstag erhielt die Polizei Kenntnis von einem Brand an einem Schulgebäude in Heide. An dem Objekt entstand ein Sachschaden, die Tatzeit dürfte in der Nacht gelegen haben.

Dienstagnachmittag informierte ein Verantwortlicher der Schule in der Sophie-Dethleffs-Straße die Polizei über einen Schaden an der Sporthallenwand, verursacht durch die Legung eines Feuers. Die Schadenshöhe dürfte bei etwa 500 Euro liegen. Wer für das Feuer verantwortlich war, ist unklar.

Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, sollten sich mit der Heider Polizei unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

