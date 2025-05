Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Diebstahl und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Spiegelberg: LKW mit Arbeitsbühne rutscht in Mauer

Am Dienstagmittag überprüften Arbeiter mittels einem LKW samt darauf installierter Teleskop-Arbeitsbühne die Straßenbeleuchtung in der Berggasse. Dabei wurde das Gefälle der Berggasse unterschätzt und der LKW kam trotz aller ausgefahrener Stützen ins Rutschen und kollidierte mit einer Mauer und einem Vordach. Verletzt wurde niemand, da sich zu diesem Zeitpunkt keine Person in der Hebebühne oder dem LKW befand. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 25.000 Euro. An Mauer und Vordach ist ein Sachschaden von mindestens 2.000 Euro zu verzeichnen.

Fellbach: Fahrraddiebstahl

Am Dienstag, in der Zeit von 18:45 Uhr bis 20:000 Uhr entwendeten unbekannte Täter in der Pestalozzistraße ein blau/türkises E-Bike der Marke NCM im Wert von etwa 750 Euro. Das Polizeirevier Fellbach führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter 0711 57720.

Fellbach: Radfahrer übersehen

Ein 23-jähriger Ford-Fahrer befuhr am Dienstag, gegen 16:30 Uhr die Bahnhofstraße. Um auf die seitlichen Parkflächen zu gelangen, überfuhr er den rechtsseitig angelegten Fahrradweg. Dabei übersah er den seitlich hinter ihm fahrenden 27-jährigen Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Urbach: Radfahrunfall mit Verletzten

Dienstagabend, gegen 19:25 Uhr kam es in der Lortzingstraße, Ecke August-Lämmle-Straße zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 9-jähriger Junge übersah den bevorrechtigten 60-jährigen Radfahrer. Es kam zum Unfall, bei dem beide Radfahrer stürzten und sich leicht verletzten. Der 9-Jährige trug keinen Helm. Beide Beteiligte kamen ins Krankenhaus. An den Fahrrädern entstand geringer Sachschaden.

Urbach: Unfall - Vorfahrt missachtet

Ein 35-jähriger Radfahrer missachtete am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Seestraße und Konrad-Hornschuh-Straße die Vorfahrt einer von rechts kommenden 70-jährigen Renault-Fahrerin. Es kam zum Unfall, bei dem der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte.

Waiblingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Dienstagnachmittag zwischen 16.50 Uhr und 17.25 Uhr stellte eine 32- Jährige ihren VW in der Bahnhofstraße ab. Als sie anschließend wieder an ihren Pkw zurückkam, musste sie einen frischen Unfallschaden in Höhe von 1000 Euro feststellen. Der unbekannte Verursacher blieb vermutlich beim Aus- oder Einparken am VW hängen und fuhr anschließend davon. Die Polizei in Waiblingen sucht Zeugen unter 07151 950422.

Waiblingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein 42- jähriger Fordfahrer parkte sein Fahrzeug von Montag 12.00 Uhr bis Dienstag 19.15 Uhr in der Gänsäckerstraße. Bei der Rückkehr an den Pkw stellte er einen frischen Unfallschaden in Höhe von 3500 Euro fest. Der Verursacher entfernte sich ohne sich darum zu kümmern, weshalb die Polizei in Waiblingen ermittelt und Hinweise unter 07151 950422 entgegennimmt.

Winnenden: Sachbeschädigung an Wohnwagen - Zeugenaufruf

Zwischen Montag 20.00 Uhr und Dienstag 8.26 Uhr wurde an einem geparkten Wohnwagen in der Ringstraße ein Reifen aufgestochen. Hinweise zum Täter gibt es bislang keine, weshalb die Polizei in Winnenden Zeugen bittet sich unter 07195 6940 zu melden.

Winnenden: Unfall mit leichtverletztem Kind - Verursacherin gesucht

In der Ringstraße auf Höhe der Abzweigung zur Backnanger Straße, kam es am Dienstagmorgen gegen 9.10 Uhr zu einem Unfall zwischen einem den Fußweg überquerenden 11- jährigen Fahrradfahrer und einem bislang unbekannten Pkw mit einer Frau am Steuer. Der Pkw kam aus Richtung Hertmannsweiler und rollte langsam an den Fußgängerüberweg hin. Hierbei wurde das Hinterrad des Fahrrads leicht touchiert, wodurch der Junge stürzte. Er zog sich geringfügige Verletzungen am Bein zu. Die beiden Unfallbeteiligten setzten ihre Fahrt nach einem kurzen Austausch fort, leider ohne die Personalien auszutauschen. Die Polizei in Winnenden bittet Zeugen die Angaben zum Unfallhergang oder der unfallbeteiligten Frau machen können, sich unter 07195 6940 zu melden.

