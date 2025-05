Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Motorradunfälle, mehrere Verletzte, Trunkenheitsfahrt

Aalen (ots)

Ellenberg: Motorrad von der Fahrbahn abgekommen

Ein 19-jähriger befuhr am Dienstag gegen 08:30 Uhr mit seinem Motorrad die L2220 von Breitenbach in Richtung Ellenberg. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei wurde er leicht verletzt und musste in ein Klinikum verbracht werden. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro.

Jagstzell/Schweighausen: Schwerverletze Motorradfahrerin

Am Dienstag gegen 15:10 Uhr befuhr eine 25-jährige Motorradfahrerin die B290 zwischen Ellwangen und Schweighausen. Nachdem sie kurz vor einer Linkskurve zwei Fahrzeuge überholt hatte, verlor sie beim Wiedereinscheren die Kontrolle über ihre Kawasaki und kam im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte sie mit einem Streugutbehälter. Dabei verletzte sie sich schwer und musste in ein Klinikum verbracht werden. Am Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die B290 wurde zur Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag zwischen 12:00 Uhr und 13:10 Uhr einen Mercedes-Benz, der auf einem Parkplatz in der Aalener Straße abgestellt war. Anschließend verließ er unerlaubt die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961 930-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: brennende Wiese

Am Dienstag gegen 14:50 Uhr wurde von einem Zeugen gemeldet, dass eine Wiese in der Nähe der Karl-Olga-Brücke stark rauchen würde. Beim Eintreffen der Polizeistreife brannte bzw. rauchte die Wiese über mehrere Quadratmeter. Das brennende Gras wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Spraitbach: Unfallflucht

Ein VW, der in der Lindenstraße abgestellt war, wurde am Dienstag zwischen 10:35 Uhr und 13:00 Uhr von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Aalen: Unfall mit mehreren Verletzten

Am Dienstag gegen 17:25 Uhr ereignete sich auf der L1076 kurz vor Affalterwang ein Verkehrsunfall bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Ein 31-jähriger VW-Fahrer erkannte zu spät, dass die vor ihm fahrende 47-jährige Hyundai-Lenkerin aufgrund eines sich im Einsatz befindlichen Streifenwagens, abbremsen musste. Infolgedessen fuhr er auf den Hyundai auf. Aufgrund der Kollision wurde der VW leicht nach links auf die Gegenfahrbahn geschleudert und streifte daraufhin einen entgegenkommenden Daimler-Benz Sprinter eines 44-Jährigen. Die Fahrerin des Hyundais sowie der 52-jährige Beifahrer und ein mitfahrendes 7-jähriges Kind wurden leicht verletzt in ein Klinikum verbracht. Der Fahrer des VWs wurde ebenfalls leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

Aalen: Unfall mit Motorradfahrer

Ein 67-jähriger befuhr am Dienstag gegen 16:45 Uhr mit einem Dacia die L1029 bei Oberalfingen und bog nach rechts auf den Beschleunigungsstreifen der B29 ein. Als er dann auf die B29 einfädeln wollte, übersah er einen von hinten anfahrenden 67-jährigen Yamaha-Fahrer. Der Dacia-Lenker scherte knapp vor dem Motorradfahrer ein, wodurch dieser stark abbremsen musste. Der 67-Jährige verlor dadurch die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Beim Sturz verletzte sich der Motorradfahrer leicht. Es entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro.

Neresheim: Fahrradunfall

Ein 12-jähriger Junge fuhr am Dienstag gegen 16:00 Uhr aus einem Grundstück in der Heidenheimer Straße heraus und überquerte die B466. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Audis einer 26-jährigen Frau. Der Junge wurde von dem Pkw erfasst und hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Der 12-Jährige trug vorbildlich einen Fahrradhelm. Die Polizei rät zum Tragen eines Fahrradhelms, da dieser geeignet ist, Kopfverletzungen zu verhindern oder zumindest zu minimieren.

Ellwangen: Trunkenheitsfahrt

Am Dienstagabend gegen 20:20 Uhr wurde ein 46-Jähriger, der auf L1060 zwischen Rosenberg-Hohenberg und Ellwangen-Eggenrot mit seinem BMW unterwegs war, durch eine Polizeistreife angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während des Gesprächs konnte Alkoholgeruch im Atem des Mannes wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 3,7 Promille. Außerdem war der 46-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und er wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht.

