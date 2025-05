Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Brand, Diebstahlserie, Verfolgungsfahrt

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Am Mittwoch gegen 17:20 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Mann mit einem älteren blauen Chevrolet vom Rathaus in Richtung Südlicher Stadtgraben. Mehrere Zeugen konnten beobachten, wie er gegen einen Poller fuhr, der an der Örtlichkeit zur Absicherung angebracht war. Anstatt stehen zu bleiben, gab der Fahrer weiterhin Gas und riss dadurch den gesamten Poller aus der Verankerung. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Chevrolet soll laut Zeugen ein Aalener Kurzzeitkennzeichen gehabt haben. Der Mann wurde zuvor schon in der Innenstadt mit einem Rollator/Gehilfe gesehen. Das Polizeirevier Aalen bittet um Zeugenhinweise und Hinweise auf den Mann unter der Telefonnummer 07361 524-0.

Neresheim: Pkw zerkratzt

Ein Unbekannter zerkratzte zwischen Sonntag und Montag die gesamte Beifahrerseite eines Renaults, der in der Schulstraße abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Nummer 07326 91900-1 entgegen.

Aalen: Pkw streift E-Roller

Eine 54-jährige VW-Lenkerin fuhr am Donnerstagmittag gegen 15:35 Uhr von einem Grundstück in die Gartenstraße ein. Hierbei querte sie zunächst einen Fußgängerüberweg. Anschließend fuhr sie über einen angrenzenden Fahrradweg und übersah dabei einen 33-Jährigen mit einem E-Roller, der die falsche Richtungsfahrbahn stadteinwärts befuhr. Der Mann wurde von dem Pkw leicht gestreift, wodurch er zu Fall kam und sich leicht verletzte.

Aalen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr einen Pkw des Herstellers Great-Wall, der in der Straße "Sommerwinkel" abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 2.500 Euro zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361 524-0 zu melden.

Abtsgmünd: Unfall - Zeugenaufruf

Am Mittwoch gegen 12:30 Uhr wollte ein 35-Jähriger mit einem Omnibus von der Hauptstraße nach links in die Vorstadtstraße abbiegen. Zeitgleich befuhr eine 45-jährige Renault-Lenkerin die Vorstadtstraße mit der Absicht, nach rechts in die Hauptstraße abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Schaden von ca. 20.000 Euro. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet der Polizeiposten Abtsgmünd nun unter der Telefonnummer 07366 9666-0 um Zeugenhinweise.

Neresheim: PV-Anlage in Brand geraten

Die Feuerwehr wurde am Mittwoch gegen 10:45 Uhr in den Schloßhofweg gerufen. Grund war ein brennender mobiler Rinderunterstand auf dem eine PV-Anlage montiert ist. Der Brand entstand vermutlich aufgrund eines technischen Defektes der PV-Anlage. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit 8 Fahrzeugen und 28 Wehrleuten vor Ort.

Oberkochen: Kabel entwendet

Zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, entwendeten Diebe aus einem Geräteraum eines Neubaus in der Dreißentalstraße Kabel im Wert von rund 700 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter 07364/955990 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: 18-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle

Ein 18 Jahre alter Mercedes-Fahrer flüchtete am Mittwochabend vor der Polizei. Es werden Zeugen gesucht. Er fiel gegen 21.45 Uhr einer Streifenbesatzung in der Rektor-Klaus-Straße auf, weil er augenscheinlich zu schnell unterwegs war. Er sollte einer Kontrolle unterzogen werden, gab aber sofort Gas. In der Folge raste er mit stark überhöhten Geschwindigkeiten durch die Gmünder Innenstadt. Dabei fuhr er auch über Gegenfahrspuren und gefährdete vermutlich andere Verkehrsteilnehmer. Letztlich konnte seine Flucht im Ahornweg unterbunden werden, weil er in der Sackgasse nicht mehr weiterkam und ihm dort der Weg versperrt wurde. Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden, bzw. Zeugen, denen der Mercedes aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Telefon 07171/3580 beim Polizeirevier zu melden. Der 18-Jährige war nüchtern und im Besitz einer Fahrerlaubnis. Vermutlich flüchtete er, weil er Angst vor Sanktion seiner Fahrweise hatte. Verbotenerweise führte er auch einen Teleskopschlagstock mit. Nun wird strafrechtlich gegen ihn ermittelt. Auch muss er mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen, er befindet sich zudem noch in der Probezeit.

Lorch: Serie von Diebstählen aus Fahrzeugen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch musste die Polizei eine ganze Reihe von Diebstählen aus Fahrzeugen registrieren. Betroffen waren mindestens ein Dutzend, die von Dieben nach Wertsachen durchsucht wurden. Vermutlich waren die meisten Fahrzeuge unverschlossen. Entwendet wurden mitunter Werkzeuge, Bargeld, ein Rucksack sowie Dokumente. Hauptsächlich betroffen waren die Bereiche Lorcher Straße, Mühlstraße und das Wohngebiet um die Mühlstraße. Hinweise auf die Diebe bzw. verdächtige Personen, die in der Nacht auf Mittwoch durch die dortigen Straßen liefen, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Lorch unter Telefon 07172/7315 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell