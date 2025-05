POL-AA: Rems-Murr-Kreis:

Aalen (ots) - Rudersberg: Verkehrsunfall - Beschädigtes Fahrzeug gesucht Ein 78- jähriger Fordfahrer meldete sich auf dem Polizeirevier in Schorndorf und teilte mit, dass er am Dienstag zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr die Wieslaufstraße in Richtung Rudersberg gefahren sei. Als er aufgrund eines entgegenkommenden Linienbusses zu weit nach rechts kam, streifte er einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Vermutlich handelt ...

