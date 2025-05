Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Einbrüche und Diebstahl

Aalen (ots)

Rudersberg: Verkehrsunfall - Beschädigtes Fahrzeug gesucht

Ein 78- jähriger Fordfahrer meldete sich auf dem Polizeirevier in Schorndorf und teilte mit, dass er am Dienstag zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr die Wieslaufstraße in Richtung Rudersberg gefahren sei. Als er aufgrund eines entgegenkommenden Linienbusses zu weit nach rechts kam, streifte er einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Vermutlich handelt es sich um einen hellen SUV. Die Polizei in Schorndorf ist nun auf der Suche nach dem Geschädigten und bittet unter 07181 2040 um Hinweise.

Schorndorf- Weiler: Pkw Aufbruch

Von Mittwoch 21.30 Uhr auf Donnerstag 4.00 Uhr schlug ein unbekannter Dieb die Beifahrerscheibe eines in der David-Wolleber-Straße abgestellten Mercedes ein und entwendete einen geringen Bargeldbetrag sowie diverse Karten des 57- jährigen Nutzers. Die Polizei in Schorndorf ermittelt und bittet unter 07181 2040 um Zeugenhinweise.

Schorndorf: Einbruch in Gaststätte

Unbekannte Diebe verschafften sich am frühen Donnerstagmorgen gegen 0.35 Uhr Zutritt zu einer Gaststätte in der Schulstraße und hebelten einen Spielautomaten auf. Die Höhe des entwendeten Diebesguts und das Schadensausmaß sind aktuell noch nicht bekannt. Die Polizei in Schorndorf sucht Zeugen unter 07181 2040.

Welzheim: Einbruch in Zweifamilienhaus

Am Donnerstag gegen 0.30 Uhr wird durch einen unbekannten Einbrecher ein Fenster im Erdgeschoss eines Zweifamilienhauses im Bussardweg aufgehebelt und die Räumlichkeiten anschließend betreten. Während des Einbruchs schliefen die 61- jährige Eigentümerin und ihre 25- jährige Tochter in ihren Zimmern. Die Tochter wachte durch die verursachten Geräusche auf und konnte den Einbrecher feststellen. Dieser ergriff hierauf die Flucht und konnte unerkannt zur Haupteingangstüre hinausrennen. Die anschließende Polizeifahndung verlief negativ, weshalb die Polizei in Schorndorf um Hinweise unter 07181 2040 bittet. Der Dieb konnte vor seiner Flucht einen Rucksack samt Geldbeutel, einen Schlüsselbund und eine Schmuckschatulle, deren Inhalt mehrere tausend Euro betrug, an sich nehmen.

Leutenbach: Diebstahl von Musikinstrument

Ein neunjähriger Klarinettenspieler stellte seinen Instrumentenkoffer am Mittwochmittag gegen 12.20 Uhr in der Wacholderstraße kurz vor seiner Wohnanschrift ab um sich ein paar Meter weiter mit einer Bekannten zu unterhalten. Als er nach wenigen Minuten weiter gehen wollte, war der Koffer nichtmehr da und konnte im Anschluss auch nicht wieder aufgefunden werden. Offensichtlich nutzte ein rücksichtloser Dieb die Situation aus und nahm das Instrument an sich. Das Diebesgut wird auf wenige hundert Euro beziffert. Die Polizei in Winnenden sucht nach dem Täter und dem Instrument und nimmt Hinweise unter 07195 6940 entgegen.

Waiblingen: Einbruch in Cafe-Bar

In der Nacht auf Donnerstag brach ein Dieb gewaltsam über die Haupteingangstüre in eine Cafe-Bar in der Fronackerstraße ein. Im Innern brach er zwei Spielautomaten auf und entwendete zudem zwei Kassen. Der Schaden beläuft sich auf einige tausend Euro. Hinweise auf den Einbrecher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Unfallfluchten

Waiblingen: Im Hohen Rain wurde am Mittwoch zwischen 16.40 Uhr und 20.45 Uhr ein Porsche Cayenne beschädigt. Der Verursacher hinterließ rund 2500 Euro Schaden.

Remshalden: Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen wurde im Rilkeweg ein Skoda beschädigt. Der Verursacher hinterließ hier 1000 Euro Schaden.

Hinweise werden in beiden Fällen vom Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegengenommen.

Korb: Unfallflucht mit E-Scooter

An einem Fußgängerüberweg in der Waiblinger Straße wurde am Mittwoch gegen 13.15 Uhr eine 24-Jährigen von einere E-Sooter-Fahrerin erfasst. Die Fußgängerin stürzte hierdurch und wurde leicht verletzt. Die Verursacherin flüchtete. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

