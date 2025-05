POL-AA: Ostalbkreis: Unfall

Aalen (ots) - Gaildorf: In Baustelle gefahren und geflüchtet Am Freitag zwischen 08 Uhr und 08:30 Uhr befuhr ein Verkehrsteilnehmer mit einem dunkelblauen Fahrzeug die L1066 zwischen Gaildorf und Winzenweiler. Dort missachtete er eine Baustellenabsperrung und fuhr diese um. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Anschließend entfernte er sich ...

mehr