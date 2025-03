Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/ Rhein-Neckar-Kreis: 13-Jähriger macht Spritztour mit Auto des Vaters

Nußloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Da staunte am Donnerstag eine Streife des Polizeireviers Wiesloch nicht schlecht, als sie um kurz nach Mitternacht einen VW in der Massengasse kontrollierte. Am Steuer saß ein 13-Jähriger, der ohne Wissen des Vaters dessen Auto für eine nächtliche Spritztour nutzte. Mit im Auto saßen ein 15-jähriger und ein 16-jähriger Kumpel des Fahrers. Aus dem Inneren des Fahrzeugs drang deutlicher Marihuanageruch nach draußen. Im Innenraum konnte noch ein Jointstummel aufgefunden werden. Eine Überprüfung ergab, dass zumindest der Fahrer keine Drogen konsumiert hatte. Die Polizei beendete die Fahrt und überstellte das Kind und die beiden Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten.

