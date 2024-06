Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei bittet um Hinweise

Celle (ots)

Besucher des Spielplatzes "An der Hasenbahn" in Celle haben am vergangenen Freitag (07.06.2024) gegen 11:50 Uhr in einem Gebüsch auf dem Gelände ein Kinderkleid gefunden, an dem sich vermutlich Blutanhaftungen befinden. Daraufhin haben sie die Polizei verständigt. Die Polizei Celle prüft gerade, ob es sich dabei um menschliches Blut handelt, oder ob es möglicherweise auch von einem Tier stammen könnte. Wie lange das Kleidchen dort gelegen hat, kann momentan nicht gesagt werden. Bei dem Kleid handelt es sich um ein hellgrünes Mädchenkleid der Marke "Tessentials" in der Größe 98. Weitere Kleidungsstücke wurden nicht aufgefunden. Der Polizei Celle liegen derzeit keinerlei Hinweise auf eine Straftat vor. Dennoch möchten die Beamtinnen und Beamten diese Möglichkeit in Gänze ausschließen und sind dabei auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen. Wer kann Hinweise zu dem Sachverhalt geben? Wer hat am 07.07.2024 und / oder in den Tagen davor in dem Bereich des Spielplatzes "An der Hasenbahn" Beobachtungen gemacht, die zu der beschriebenen Auffindesituation der Kleidung passen? Hinweise nimmt die Polizei Celle unter der Telefonnummer 05141-277-474 entgegen.

