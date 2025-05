Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Festnahmen nach Einbruch, räuberische Erpressung, Drohneneinsatz, Unfallflucht

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen zur Festnahme von Tatverdächtigen nach Wohnungseinbrüchen.

Welzheim. Am Donnerstag, gegen 00:30 Uhr wurden zunächst unbekannte Einbrecher in einem Haus im Bussardweg durch Bewohner überrascht. Nachdem die Täter über ein Fenster im Erdgeschoss gewaltsam in die Wohnung eindrangen, wurden die schlafenden Bewohner durch Geräusche geweckt und überraschten die Täter. Diese konnten mit Diebesgut im Wert von etwa 3.000 Euro unerkannt die Flucht ergreifen.

Im Laufe des Donnerstags konnten durch intensive Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen drei Männer im Alter von 43, 43 und 34 Jahren mit georgischer Staatsangehörigkeit und eine 31-jährige Russin festgenommen werden.

Bei durchgeführten Durchsuchungen wurde umfangreiches Beweismaterial und Diebesgut aufgefunden, unter anderem auch Gegenstände, welche zweifelsfrei der Tat im Welzheimer Bussardweg zugeordnet werden können. Aber auch für andere Einbruchsdiebstähle könnte die Gruppierung verantwortlich sein. Dazu ermittelt die Waiblinger Kriminalpolizei weiter auf Hochtouren.

Gegen drei der vier Tatverdächtigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart Haftbefehl erlassen.

Beim Amtsgericht Stuttgart wurden die Haftbefehle am heutigen Freitag, 16.05.2025 in Vollzug gesetzt und die zwei Männer im Alter von 43 und 34 Jahren, sowie die 31-jährige Frau in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Waiblingen: räuberische Erpressung

Als sich am Donnerstagabend gegen 21.55 Uhr ein 27- jähriger Mann und dessen 24- jährige Begleiterin im Talauenpark auf einer Parkbank befanden, joggte eine männliche Person in deren Richtung. Unter Vorhalten eines Messers forderte der Mann Geld. Nachdem er einen geringen Bargeldbetrag ergaunern konnte, rannte er in Richtung Hallenbad davon. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise zu auffälligen Personen unter 07361 5800 entgegen.

Aspach: Polizeidrohne im Einsatz

Die Polizei wird anlässlich der Fußballbegegnung zwischen dem VfB Stuttgart II und Rot-Weiß Essen am kommenden Samstag in der "WIRmachenDRUCK Arena" in Aspach mit einer angemessenen Anzahl an Einsatzkräften für Sicherheit sorgen. Zur Unterstützung des Einsatzes beabsichtigt die Polizei das Geschehen rund um das Stadion auch mit Hilfe einer Drohne im Auge zu behalten.

Fellbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

In der Zeit von Donnerstag bis Freitag beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Bruckstraße einen dort geparkten Volkswagen. Aufgrund der Unfallspuren könnte ein Transporter oder eine Ladepritsche den Schaden verursacht haben. Das Polizeirevier Fellbach führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711 57720.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell