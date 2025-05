POL-AA: Crailsheim: 11-jähriger vermisster Junge wohlbehalten zurück

Aalen (ots) - Winterbach: Motorradfahrerin bei Unfall verletzt Eine verletzte Motorradfahrerin und rund 20.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Freitag in Winterbach ereignete. Ein 40 Jahre alter Seat-Fahrer fuhr gegen 13.40 Uhr von der Ausfahrt der B29 in die Winterbacher Straße ein. Dabei übersah er eine von links aus Richtung Hebsack kommende 56-jährige Honda-Fahrerin. Diese konnte einen ...

