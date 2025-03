Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Beim Rückwärtsfahren nicht aufgepasst

Sachschaden entstand am Mittwoch bei einem Unfall in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 16.20 Uhr die 19-jährige Fahrerin eines Rettungsfahrzeuges in der Eichstraße. Dort hielt sie an und setzte ihr Fahrzeug rückwärts. Dabei übersah sie die hinter ihr angehaltene 50-Jährige in ihrem VW. Die hupte zwar noch. Dennoch für der Rettungswagen gegen die Front des VW. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beträgt etwa 5.000 Euro. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit.

++++++++ 0479088

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell