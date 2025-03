Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Berauscht gefahren

Am Mittwoch stand ein 34-jähriger Autofahrer in Giengen a.d. Brenz unter Drogen.

Kurz nach 22.15 Uhr kontrollierte die Polizei einen Ford-Fahrer in der Frostelstraße. Die Polizisten führten dort eine routinemäßige Kontrolle durch. Dabei hatten die Beamten schnell den Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Rauschgift stand. Der Mann hatte gerötete Bindehäute. Der Fahrer gab auch spontan an, vor wenigen Tagen einen Joint geraucht zu haben. Ein Urinvortest verlief positiv auf THC. Deshalb nahm ihm ein Arzt Blut in einer Klinik ab. Das Ergebnis der Blutprobe soll nun zeigen, was für Drogen der 34-Jährige vor der Fahrt konsumiert hatte. Die Polizeistreife untersagte dem Autofahrer die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen den 34-Jährigen.

