POL-WOB: Zetteltrick - Täter erbeuten Schmuck und Bargeld

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Breslauer Straße

26.03.2025, 11.00 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich durch einen Trick Zutritt in die Wohnung einer 83-Jährigen Wolfsburgerin in der Breslauer Straße und bestahlen sie.

Am Mittwochvormittag klingelte es an der Wohnungstür der Seniorin. Als sie öffnete, stand ein ihr unbekannter Mann vor der Tür, der die ältere Dame um einen Zettel bat. Sie holte einen und übergab diesen dem Unbekannten. Dieser teilte ihr nach kurzer Zeit mit, dass er im Treppenhaus schlecht auf dem Zettel schreiben könne und wurde deshalb von der Seniorin in ihr Wohnzimmer gebeten. Dort bat er dann die ältere Dame einen Namen und eine Telefonnummer für ihn aufzuschreiben. Als er einen neuen Zettel verlangte, ging die 83-Jährige in ihre Küche. Der Unbekannte folgte ihr, woraufhin sie misstrauisch wurde und ihn der Wohnung verwies. Als die ältere dame kurze Zeit später in ihr Schlafzimmer ging, stellte sie eine geöffnete Schublade einer Kommode fest. Darin befindlicher Schmuck und Bargeld fehlten. Offensichtlich hatte der Unbekannte die Seniorin in ein Gespräch verwinkelt und einem Komplizen freien Zugang zur Wohnung verschafft.

Der ablenkende Täter war Mitte 20 bis Mitte 30 Jahre, etwa 1,70 Meter groß, trug einen kurzen schwarzen Mantel und war allgemein gut gekleidet. Er hatte einen leichten Teint und kurze dunkle Haare.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 05361/46460 bei der Polizei in Wolfsburg.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei niemals fremde Personen in die Wohnung beziehungsweise ins Haus zu lassen. Besonders, wenn unter fadenscheinigen Gründen der Zugang erbeten wird, sollte besonderes Vorsicht gelten. Die meisten Menschen, besonders ältere Personen, möchten nicht unhöflich sein und Fremde abwimmeln. Dies wird in solchen Fällen aber dringend geraten. Im Zweifelsfall sollte die Polizei verständigt werden.

