POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Steinebach/Sieg, (ots)

Am 02.07.2025 kam es in der Dickendorfer Straße in Steinebach/Sieg gegen 17:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 60-jährige Fahrerin fuhr mit ihrem Peugeot aus einer Grundstückeinfahrt auf die Straße ein, und missachtete dabei die Vorfahrt eines 46-jährigen VW-Fahrers. Durch den Verkehrsunfall wurden beide Verkehrsunfallbeteiligte leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

