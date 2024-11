POL-NB: 82-Jähriger verstirbt nach Rauchentwicklung im eigenen Haus

Altentreptow (ots) - Am 25.11.2024 gegen 01:00 Uhr meldet die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte den Brand eines Holzschuppens in Altentreptow, Klosterberg. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand in dem Schuppen (ca. 30m²) aus noch ungeklärter Ursache ein Brand, welcher in der weiteren Folge diesen vollständig zerstörte. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in dem Objekt. ...

mehr