FW Mettmann: Wohnungsbrand mit Explosion und Menschenleben in Gefahr

Mettmann (ots)

Am Freitag, dem 07.02.2025, um 13:04 Uhr wurde die Feuerwehr Mettmann zu einem gemeldeten Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr in einem sechsstöckigen Mehrfamilienhaus an der Teichstraße alarmiert. Laut ersten Notrufen sollte es in einer Wohnung im vierten Obergeschoss zu einem Brand gekommen sein. Während der Anfahrt verschärfte sich die Lage: Mehrere Anrufer berichteten von einer Explosion, woraufhin das Einsatzstichwort auf "Explosion" angepasst wurde.

Beim Eintreffen der Feuerwehr bot sich ein dramatisches Bild: Dichter Rauch drang aus einer Wohnung, mehrere Bewohner standen auf ihren Balkonen und waren vom Rauch eingeschlossen. Sofort leitete die Feuerwehr Mettmann mit mehreren Trupps unter Atemschutz die Menschenrettung ein, während gleichzeitig ein weiterer Trupp zur Brandbekämpfung vorging.

Aufgrund der betroffenen Personenzahl wurden durch die Leitstelle des Kreises Mettmann neben der Feuerwehr auch eine Vielzahl rettungsdienstlicher Einheiten sowie ein Rettungshubschrauber zur Einsatzstelle entsandt. Der Rettungsdienst sichtete und versorgte alle betroffenen Personen vor Ort. Diese konnten an der Einsatzstelle verbleiben, verletzt wurde niemand.

Zur Unterstützung wurden eine Drehleiter der Feuerwehr Erkrath sowie zwei überörtliche Löschgruppen der Feuerwehren Ratingen und Erkrath hinzugezogen. Dank des schnellen und professionellen Einsatzes konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Für die Dauer des Einsatzes mussten die Teichstraße sowie umliegende Straßen gesperrt werden.

Insgesamt war die Feuerwehr Mettmann vier Stunden mit 75 Einsatzkräften vor Ort. Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss der Arbeiten an die Polizei übergeben. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

