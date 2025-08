FW Weinheim: Feuerwehr Weinheim beseitig umgestürzten Baum Am Bischof

Weinheim (ots) - Ein brennendes Auto mitten in der Nacht, Flammen nur wenige Meter von einem Wohnhaus entfernt und verrauchte Straßen. Zu einem Fahrzeugbrand in der Nordstadt wurde die Feuerwehr Weinheim am frühen Samstagmorgen gerufen. Dank des schnellen Eingreifens konnte größerer Schaden und eine Ausbreitung verhindert werden Nordstadt. Kurz nach 4 Uhr in der ...

