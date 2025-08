Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: PKW in Vollbrand, Brandrauch und Flammenschlag schrecken Nordstadt aus dem Schlaf

Weinheim (ots)

Ein brennendes Auto mitten in der Nacht, Flammen nur wenige Meter von einem Wohnhaus entfernt und verrauchte Straßen. Zu einem Fahrzeugbrand in der Nordstadt wurde die Feuerwehr Weinheim am frühen Samstagmorgen gerufen. Dank des schnellen Eingreifens konnte größerer Schaden und eine Ausbreitung verhindert werden

Nordstadt. Kurz nach 4 Uhr in der Nacht zum Samstag wurde die Freiwillige Feuerwehr Weinheim zu einem Fahrzeugbrand in die Nordstraße alarmiert. Bereits während der Anfahrt des ersten Löschfahrzeugs informierte die Leitstelle über mehrere Notrufe. Anwohner meldeten einen PKW, der in unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus und einem Baum in Flammen stand. Aufgrund der geschilderten Lage veranlasste der Einsatzleiter bereits auf Anfahrt eine Alarmstufenerhöhung. Zusätzlich zu der bereits anfahrenden Abteilung Stadt wurde auch die Abteilung Sulzbach nachalarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Ford Fiesta aus bislang ungeklärter Ursache bereits in Vollbrand. Das Fahrzeug befand sich rund vier Meter von einem Wohngebäude entfernt. Ein Trupp unter Atemschutz begann sofort mit der Brandbekämpfung. Der angrenzende Baum hatte bereits Hitzeschäden erlitten, konnte jedoch durch gezielte Kühlung mit Wasser vor weiterem Schaden bewahrt werden. Ein vorbereiteter Schaumangriff wurde letztlich nicht benötigt.

Zur Kontrolle des Brandherds und möglicher Glutnester wurde eine Wärmebildkamera eingesetzt, so dass eine Ausbreitung des Feuers vollständig verhindert werden konnte. Auch der Gerätewagen-Transport (GW-T) kam zum Einsatz. Mit der sogenannten Schwarz-Weiß-Trennung auf Rollcontainern konnte der mit Ruß und Brandrauch kontaminierte Angriffstrupp noch an der Einsatzstelle dekontaminiert und mit frischer Einsatzkleidung versorgt werden.

Nach rund anderthalb Stunden war der Einsatz beendet. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei Weinheim übergeben, die nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat. Die Einsatzkräfte kehrten bei Morgendämmerung zurück und stellten die Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge wieder her.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell