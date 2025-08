Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Heftiges Unwetter sorgt für mehrere Feuerwehreinsätze Tiefgaragen, Keller und Straßen betroffen

Weinheim (ots)

Weinheim. Am Freitagabend zog ein schweres Gewitter über Weinheim und das Umland hinweg und sorgte innerhalb kürzester Zeit für zahlreiche wetterbedingte Einsätze. Der Deutsche Wetterdienst hatte um 17:31 Uhr eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter (Stufe 3 von 4) herausgegeben. Es wurde eindringlich vor Blitzschlag, herabfallenden Ästen, umstürzenden Bäumen, Hagel und Überflutungen gewarnt.

Bereits zwei Minuten nach Eingang der Warnung wurde die Feuerwehr Weinheim von der Leitstelle Rhein-Neckar in den sogenannten Unwettermodus versetzt. In diesem Modus werden bei einer Vielzahl von Notrufen und parallelen Einsatzstellen die Einsätze gebündelt und den Feuerwehren gesammelt übermittelt. Zudem erfolgt die Alarmierung in verstärkter Form, sodass schneller mehr Personal zur Verfügung steht. Dieses Verfahren hat sich auch an diesem Abend erneut bewährt.

Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim hatte in der Folge insgesamt zehn wetterbedingte Einsatzstellen im Stadtgebiet abzuarbeiten. Betroffen waren insbesondere überflutete Tiefgaragen, Keller, Aufzugsschächte sowie vollgelaufene oder ein durch Äste blockierter Straßenabschnitt. In der Kopernikusstraße kam es zu einer massiven Überflutung einer Tiefgarage, in mehreren angrenzenden Wohnhäusern liefen zudem Keller und Aufzugsschächte voll. Hier musste mit mehreren Tauchpumpen und Wassersaugern gearbeitet werden, unter anderem kam auch eine leistungsstarke Chiemsee-Pumpe zum Einsatz, um das Wasser großflächig aus der Tiefgarage zu befördern.

In der Leibnizstraße und der Witzlebenstraße drang ebenfalls Wasser in Gebäude ein, in einem Fall tropfte es durch die Decke und sammelte sich dort und bildete Wasserblasen. In der Blücherstraße war die Fahrbahn durch die Niederschlagsmengen überflutet. In der Bergstraße wurde ein Gullydeckel durch den Wasserdruck aus seiner Fassung gehoben und musste wieder eingesetzt werden. Auf der Zufahrt zwischen der Gorxheimertalstraße und Buchklingen blockierte ein abgebrochener Ast die Fahrbahn. Dieser wurde von den Einsatzkräften entfernt. In der Grabengasse und der Weinbergstraße drückte sich zwar ebenfalls Wasser in Gebäude, ein Eingreifen der Weinheimer Feuerwehr war jedoch nicht notwendig, da das Wasser von selbst wieder abfloss.

Auch vor den eigenen Reihen machte das Unwetter keinen Halt. Im Feuerwehrgerätehaus Lützelsachsen-Hohensachsen kam es infolge einer vollgelaufenen Baugrube sowie eines Defekts am Dach zu einem Wasserschaden. Das Wasser drang in den Keller des Gerätehauses ein, konnte aber durch den Einsatz von Tauchpumpen und Wassersaugern durch die eigenen Einsatzkräfte entfernt werden. Provisorische Abdichtmaßnahmen wurden vorgenommen, um bei weiteren Regenfällen erneuten Schaden zu verhindern.

Die Koordination aller Einsätze erfolgte zentral durch die Einsatzzentrale im Feuerwehrzentrum. Die diensthabenden Wachhabenden Christopher Quintel und Roland Breitenfeld hatten die Lage im Griff und koordinierten die Einsatzkräfte über Funk und dokumentierten die Einsatzstellen. Die Gesamteinsatzleitung übernahm der stellvertretende Feuerwehrkommandant Thomas Keller, der die Priorisierung der Einsatzstellen sowie den Kräfte und Ressourceneinsatz steuerte. Neben der Abteilung Stadt wurde auch die Abteilung Lützelsachsen-Hohensachsen zur personellen Unterstützung nachalarmiert.

Insgesamt waren rund 50 ehrenamtliche Einsatzkräfte mit zehn Fahrzeugen über mehrere Stunden hinweg im Einsatz. Gegen 22:30 Uhr konnten die letzten Einsatzstellen abgeschlossen werden. Doch damit war die Arbeit für die Feuerwehrfrauen und -männer noch lange nicht vorbei. Geräte und Fahrzeuge mussten nach dem Einrücken grob gereinigt, und Material wieder einsatzbereit auf die Fahrzeuge gelegt werden. Ein Aufwand, der oft im Hintergrund bleibt, aber entscheidend für die Einsatzbereitschaft beim nächsten Notruf / Alarm ist.

Der Freitagabend hat wieder gezeigt, wie wichtig eine gut aufgestellte und motivierte Freiwillige Feuerwehr für die Zweiburgenstadt ist. Die Frauen und Männer der Freiwlligen Feuerwehr haben schnell, professionell und mit hoher Einsatzbereitschaft gehandelt. Sie haben nicht nur technische Hilfe geleistet, sondern Menschen bei deren Wasserschäden freiwillig und unentgeltlich beigestanden.

Wer sich angesichts solcher Leistungen fragt, ob er oder sie selbst einen Beitrag leisten kann, ist bei der Freiwillige Feuerwehr Weinheim herzlich Willkommen. Die Feuerwehr freut sich über jede Verstärkung ob im Einsatzdienst, in der Jugendfeuerwehr oder bei den jeweiligen Fördervereinen der Abteilungen.

