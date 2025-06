Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Blitzschlag während Gewitters verursacht Brand an Einfamilienhaus

Bad Liebenzell (ots)

Ein Blitzschlag könnte die Ursache dafür gewesen sein, dass am Mittwochmorgen ein Einfamilienhaus in Bad Liebenzell in Brand geraten ist.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es um kurz vor 9 Uhr zu einem Blitzeinschlag im Hopfweg wodurch das Gebäude in Brand geriet. Gegen 10:15 Uhr hatte die Feuerwehr den Schwelbrand gelöscht. Derzeit wird von einem Sachschaden in Höhe von 150.000 Euro ausgegangen. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Ein Feuerwehrmann wurde während den Löscharbeiten verletzt.

