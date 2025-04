Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Polizeieinsatz in der Oldenburger Innenstadt +++ Erhebliche Verkehrsbehinderungen am Freitag +++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, dem 25. April 2025, wird es zu einer größeren Versammlung im Oldenburger Stadtgebiet kommen. Die Polizeidirektion Oldenburg weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass in den späten Nachmittags- bis Abendstunden mit teilweise erheblichen Verkehrsbehinderungen insbesondere im Bereich der Oldenburger Innenstadt zu rechnen ist.

Die Versammlungssituation kann unter anderem auch dazu führen, dass die Zufahrten von Parkhäusern und Parkplätzen am Innenstadtring zeitlich nur eingeschränkt nutzbar sein werden. Wir möchten insbesondere Innenstadtbesucherinnen und -besuchern daher dringend empfehlen, dies einzuplanen und die Parkhäuser gegebenenfalls rechtzeitig zu verlassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell