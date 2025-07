Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Verkehrsunfall auf der Kreisverbindungsstraße, Pkw landet auf der Seite

Weinheim (ots)

Glück im Unglück hatte ein Autofahrer am späten Montagnachmittag. Sein Fahrzeug kam ins Schleudern und landet im Straßengraben. Der Fahrer konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien.

Weinheim. Am Montagnachmittag wurde die Feuerwehr Weinheim mit den Abteilungen Sulzbach und Stadt kurz nach 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Auffahrt der Kreisstraße 4229 zur B38 / Westtangente alarmiert. Bereits bei Eintreffen war die Polizei vor Ort und hatte die Unfallstelle gesichert. Ein PKW war von der Straße abgekommen, hatte sich offenbar gedreht und kam seitlich liegend am Fahrbahnrand zum Stillstand. Das Fahrzeug lag auf der Fahrerseite in Fahrtrichtung Sulzbach, lehnte an einem Zaunpfosten.

Der Fahrer hatte das Fahrzeug bereits selbstständig verlassen und wurde durch Polizeikräfte bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. Er war unverletzt, wurde aber vorsorglich dem eingetroffenen Rettungsdienst zur Sichtung übergeben.

Seitens der Feuerwehr wurde die Polizei bei der Absicherung der Einsatzstelle unterstützt und der Brandschutz sichergestellt. Das Fahrzeug wurde in Absprache mit der Polizei wieder auf die Räder gestellt. Hierfür musste ein Teil des beschädigten Zauns mit einem Bolzenschneider entfernt werden. Durch den Unfall verlor das Fahrzeug auch Betriebsstoffe. Daher wurde eine Fachfirma angefordert, die die Reinigung übernahm.

