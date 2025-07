Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Brand im Keller in der Mannheimer Straße

Weinheim (ots)

Am Dienstagmittag wurde die Feuerwehr Weinheim in die Mannheimer Straße zu einem Kellerbrand gerufen. Daher musste für den Einsatz die Mannheimer Straße und die Bahnstrecke der RNV gesperrt werden.

Weinheim. Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr Weinheim mit den Abteilungen Stadt, Sulzbach und Oberflockenbach zu einem gemeldeten Kellerbrand in die Mannheimer Straße alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle drang bereits Rauch aus dem Kellerschacht des Gebäudes. Das erste Löschfahrzeug baute einen Löschangriff über den Keller auf. Um die Wasserversorgung sicherzustellen, musste ein Hydrant in der nahegelegenen Badeniastraße genutzt werden. Daher war es notwendig, die Mannheimer Straße für den Verkehr vollständig zu sperren. Auch die Straßenbahnverbindung war davon betroffen. Die RNV wurde informiert und der Bahnverkehr in beide Richtungen wurde vorübergehend eingestellt.

Mehrere Trupps unter Atemschutz erkundeten das Gebäude. Parallel wurde über die Viernheimer Straße ein weiterer Löschangriff vorbereitet. Im Verlauf der Erkundung stellte sich heraus, dass sich der Rauch auf zwei Stockwerke verteilt hatte. Nach einer intensiven Lageerkundung konnte der Brand in einer Lüftungsanlage festgestellt werden. Der Brand selbst war klein und konnte zügig gelöscht werden. Dennoch hatte das Feuer für eine erhebliche Rauchentwicklung gesorgt.

Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurden die betroffenen Bereiche belüftet und der Einsatz konnte nach etwa zwei Stunden beendet werden. Während der Aufräumarbeiten erlitt ein Feuerwehrangehöriger ein medizinisches Problem und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

