FW Weinheim: Feuerwehr hautnah, ein Blick hinter die Kulissen der Wache Süd

Weinheim

Schauübungen, Spielstraße für Kinder, eine Fahrt mit dem Feuerwehrauto und vieles mehr, bietet die Wache Süd am Sonntag, den 27. Juli anlässlich ihres Tags der offenen Tür im Feuerwehrgerätehaus Am Steinbrunnen. Die Brandschützer freuen sich auf zahlreiche Gäste und haben auch neben dem eigenen Fuhrpark eine Sonderfahrzeugschau organisiert.

Hohensachsen. Am Sonntag, den 27. Juli 2025, öffnet die Freiwillige Feuerwehr Weinheim, Abteilung Lützelsachsen-Hohensachsen, von 10:00 bis 16:00 Uhr die Tore der Feuerwache Süd. Auch in diesem Jahr versprechen die Brandschützer, dass dieser Tag ein Erlebnis für die ganze Familie, voller Action, Information und Faszination in Rot wird.

Der Tag bietet für Besucher jeden Alters spannende Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr. Die Einsatzabteilung führt unter realitätsnahen Bedingungen spektakuläre Übungen zur Technischen Hilfeleistung vor. Die Jugendfeuerwehr zeigt in einer inszenierten Brandübung, was sie bereits gelernt hat. Unterstützt wird der Tag von weiteren regionalen Hilfsorganisationen. Die Polizei ist mit einem Streifenwagen vor Ort, die Feuerwehr Viernheim zeigt ein modernes Wechselladerfahrzeug mit dem Abrollbehälter Gefahrgut, und als technisches Highlight bringt die Werkfeuerwehr Freudenberg das ferngesteuerte Löschunterstützungsfahrzeug LUF 60 mit, ein innovativer Löschroboter mit 140 PS, der vor allem bei extremen Brandeinsätzen zum Einsatz kommt.

Auch die kleinen Gäste kommen auf ihre Kosten. Eine große Hüpfburg, eine abwechslungsreiche Spielstraße und Rundfahrten in echten Feuerwehrfahrzeugen lassen Kinderherzen höherschlagen. Dabei können sie spielerisch erste Feuerwehrluft schnuppern und ihr Geschick unter Beweis stellen. Für Eltern und interessierte Bürgerinnen und Bürger stehen die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr bereit, um Fragen zu beantworten, Sicherheitstipps zu geben und über die Möglichkeiten ehrenamtlicher Mitarbeit zu informieren.

Natürlich ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Auf dem Außengelände gibt es Gyros mit Tzatziki, Pommes, Bratwurst, Currywurst und Ofenkartoffeln. Im Café Florian erwartet die Besucher eine Auswahl an selbstgebackenen Kuchen und kalten Getränken. In der Fahrzeughalle bietet die Jugendfeuerwehr frische Waffeln, Eis und Slush-Eis in echter Feuerwehr Atmosphäre an.

Der Tag der offenen Tür ist nicht nur eine Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen der Freiwilligen Feuerwehr zu werfen. Er ist auch ein Aufruf an die Bevölkerung, die ehrenamtliche Arbeit zu unterstützen, sei es, durch eine aktive Mitarbeit oder durch das einfache Weitertragen der Botschaft, dass die Freiwillige Feuerwehr mehr Ehrenamtliche braucht. Die Feuerwehr lebt vom Engagement der Gemeinschaft. Jeder Beitrag zählt.

Die Feuerwehr Weinheim Abteilung Lützelsachsen-Hohensachsen freut sich auf viele interessierte Gäste, spannende Gespräche und einen erfolgreichen Tag im Zeichen der Sicherheit und des Bevölkerungsschutz.

