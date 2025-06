Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Gasaustritt

Ennepetal (ots)

Am 17.06.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 10:14 Uhr in die Holthausertalstraße zu einem Gasaustritt auf einem Feld gerufen. Ein Landwirt hatte Verfärbungen auf einem Feld festgestellt und es roch nach Gas, woraufhin er die Feuerwehr rief. Die Feuerwehr die mit der hauptamtlichen Wache ausgerückt war nahm Messungen vor, welche den Gasaustritt bestätigten. Der Bereich um das Feld wurde abgesperrt . Der zuständige Energieversorger nahm ebenfalls Messungen an der Austrittstelle vor und bestätigte den Gasaustritt und stoppte die Gaszufuhr. Da es sich um eine größere Versorgungsleitung handelte musste die Holthausertalstraße bis in die Abendstunden gesperrt bleiben. Die Reparaturarbeiten an der Gasleitung dauern an, die Straßensperrung konnte mittlerweile wieder aufgehoben werden. Für die Feuerwehr endete der Einsatz um 12:30 Uhr. Den Grundschutz für das Stadtgebiet stellten die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell