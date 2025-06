Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Gasaustritt im Gebäude

Ennepetal (ots)

Am Samstag den 14.06.2025 wurde die

Feuerwehr Ennepetal um 13:36 Uhr in die Bergstraße nach Voerde zu einem Gasaustritt gerufen. Vor Ort strömte eine Propangasflasche in einem Anbau an einem Haus unkontrolliert ab und ließ sich nicht mehr verschließen. Ein Trupp unter Atemschutz brachte die Flasche ins Freie wo sie abströmen konnte. Anschließend wurde das Gebäude gelüftet und es wurden Messungen mit Mehrgasmessgeräten vorgenommen. Nach 30 Minuten konnte das Gebäude an den Eigentümer übergeben werden und somit endete der Einsatz für die 20 Einsatzkräfte um 14:20 Uhr. Im Einsatz waren die Hauptwache sowie die Löscheinheit Milspe / Altenvoerde und die Löscheinheit Voerde.

Um 01:41 Uhr wurde die Hauptamtliche Wache zur Königsberger Straße zu einer "Person hinter verschlossener Tür" gerufen. Die Feuerwehr Ennepetal die mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und einer Drehleiter ausgerückt war brauchte nicht tätig werden , da die Tür bei Eintreffen durch eine Angehörige geöffnet wurde. Der Patient wurde an den Rettungsdienst übergeben und somit endete der Einsatz um 01:46 Uhr.

