Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am 12.06.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Einsätzen alarmiert. Gegen 11 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Hauptwache nach Altenvoerde zu einer Tankstelle alarmiert. Im Bereich der Tanksäule sowie der anliegenden Hauptverkehrsstraße sollte es zu einer Betriebsmittelspur gekommen sein. Diese wurde aber bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte durch das Personal der Tankstelle beseitigt. Am frühen Mittag kam es zu einer weiteren Alarmierung. Im Bereich Bülbringen meldeten Anwohner einen Verkehrsunfall bei der eine Person von einem PKW erfasst worden sein sollte. Hierbei wurden neben den Kräften der Feuerwehr Ennepetal zusätzlich der Rettungsdienst des Ennepe-Ruhr-Kreis alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Ennepetaler Einsatzkräfte war der Rettungsdienst bereits vor Ort und hatte mit der Behandlung des Notfallpatienten begonnen. Die Feuerwehr Ennepetal unterstütze bei der anschließenden Versorgung. Der Einsatz endete nach ca. 30min. Gegen 20 Uhr folgte eine erneute Alarmierung. In einem Industriegebiet hatte in einer niedergelassenen Firma die interne Brandmeldeanlage ausgelöst. Durch die Feuerwehr Ennepetal wurde der betroffene Bereich erkundet und kontrolliert. Da es zu keinem Schadensereignis gekommen war konnten die Einsatzkräfte bereits nach 20 min einrücken.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell