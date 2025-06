FW-EN: Einsätze am Sonntag

Ennepetal (ots) - Zu einer unbekannten Rauchentwicklung in der Südstraße, wurde die Feuerwehr Ennepetal am Mittwoch, den 04.06.2025 um 17:48 Uhr gerufen. Die Einsatzstelle wurde kontrolliert und da es keine Feststellung gab, rückten die 17 eingesetzten Kräfte um 18:18 Uhr wieder ein. Um 18:36 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug in die Kölner Straße alarmiert. Dort wurde gemeldet, dass ein Kind in einem ...

mehr