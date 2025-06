Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Verkehrsunfall am 08.06.2025

Ennepetal (ots)

Auf der Kahlenbecker Straße, kam es am Sonntag den 08.06.2025, zu einem Verkehrsunfall. Für die Feuerwehr Ennepetal wurde Stadtalarm ausgelöst, da Personen in einem PKW eingeklemmt sein sollten. Vor Ort stellte sich heraus, dass die 4 Personen den PKW verlassen hatte. Die Verletzten wurden durch die Feuerwehr erstversorgt und anschließend dem Rettungsdienst übergeben und anschließend in ein Krankenaus eingeliefert worden. Parallel wurde der brennende PKW abgelöscht. Vor Ort waren die Hauptamtliche Wache, die Löscheinheit Voerde sowie die Löscheinheit Külchen. Der Grundschutz ist in der Zeit von der Löscheinheit Rüggeberg sowie des Löschzuges Milspe/Altenvoerde sichergestellt worden. Insgesamt waren 42 Feuerwehr Kräfte im Einsatz. Weiterhin waren die Polizei, der Rettungsdienst sowie die untere Wasserbehörde im Einsatz. Für die Feuerwehr Ennepetal endete der Einsatz um 03.05 Uhr.

