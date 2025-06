Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Montag den 02.06.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 12:04 zu einer Tragehilfe für den Rettungsdienst in den Ortsteil Milspe alarmiert. Der Patient wurde durch die Einsatzkräfte schonend zu dem anwesenden Rettungswagen getragen und somit endete der Einsatz für die 5 Einsatzkräfte um 12:17 Uhr.

Um 17:48 Uhr wurde die Hauptamtliche Wache sowie die Freiwillige Feuerwehr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in die Heimstraße alarmiert. Da bei der Erkundung Rauch aus einem Fenster drang, wurde die Alarmstufe erhöht. Ein Trupp unter Atemschutz ging in den betroffenen Bereich vor und konnte einen Entstehungsbrand in der Küche ausfindig machen welcher schnell gelöscht war. Anschließend wurde das Gebäude durch die Feuerwehr gelüftet und Rauchfrei gemacht und an die Polizei übergeben. Der Einsatz endete um 18:34 Uhr.

Um 21.30 Uhr wurde die gesamte Feuerwehr Ennepetal zu einem Verkehrsunfall größeren Umfangs zur Milsper Straße alarmiert . Vor Ort konnte ein Fahrzeug ausfindig gemacht werden welches von einem Parkplatz auf die angrenzenden Bahngleise gestürzt war. Die 4 Insassen die sich bei dem Unfall in dem Fahrzeug befanden hatten sich bei Eintreffen der Feuerwehr eigenständig befreit und wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr klemmte die Batterien ab, streute auslaufende Betriebsmittel ab und stellte während der Arbeiten den Brandschutz sicher. Die vier Insassen wurden durch den Unfall leicht verletzt und wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht . Für die Dauer des Einsatzes wurde der Grundschutz für das Stadtgebiet durch die Freiwillige Feuerwehr sichergestellt. Der Einsatz endete um 22:41 Uhr.

Um 03:09 Uhr ging es weiter zu einer Türöffnung in den Ortsteil Homberge . Aufmerksame Anwohner machten sich Sorgen um ihre Nachbarin welche schon länger nicht mehr gesehen wurde und alarmierten die Feuerwehr. Vor Ort konnte die Angelegenheit schnell aufgeklärt werden, da die Person sich bereits in einem Krankenhaus befand. Die Feuerwehr musste nicht tätig werden und beendete den Einsatz um 03.35 Uhr.

