Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brandstiftung im Wald bei Boizenburg - Polizei sucht Zeugen

Boizenburg (ots)

An mehreren Stellen in einem Wald bei Schwartow (bei Boizenburg) haben bislang unbekannte Täter am Dienstagnachmittag Feuer gelegt. Die Polizei in Boizenburg sucht nun nach Zeugen.

Ein Zeuge habe gegen 16:30 Uhr den Brand im Wald festgestellt und die Rettungskräfte alarmiert. Beamte des Polizeireviers Boizenburg konnten noch vor Eintreffen der Feuerwehr den Brand mittels Feuerlöscher eindämmen, ehe die eintreffenden Feuerwehren die Löscharbeiten übernahmen. Insgesamt hat eine Fläche von circa 10 mal 15 Meter gebrannt. Da der Zeuge auch zwei Jugendliche gesehen habe, wie sie nach Brandausbruch aus dem Wald in Richtung der Ortschaft Metlitz gerannt seien, wurde auch das nähere Umfeld überprüft. Neben drei weiteren kleinen Brandflächen in der Größe von etwa 50 mal 50 Zentimeter konnten die Polizisten einen Behälter mit mutmaßlichem Brandbeschleuniger entdecken und sicherstellen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei, die wegen vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt, sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt das Polizeirevier Boizenburg (Tel. 038847 6060), die Onlinewache sowie jede andere Dienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell