FW-EN: Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots) - Ennepetal, 22. Mai 2025 - Am heutigen Abend wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Brandmeldealarm im Fachmarktzentrum in der Voerder Straße gerufen. Die automatische Brandmeldeanlage hatte im dortigen Fitnessstudio ausgelöst. Die Erkundung vor Ort ergab, dass die Anlage bestimmungsgemäß durch Kochdünste in einer Teeküche ausgelöst wurde. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Ennepetal über Einsatzzentrale erreichbar Telefon: 02333 736 00 E-Mail: ...

mehr