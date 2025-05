Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze am Freitag

Ennepetal (ots)

Zu Zwei Einsätzen am Freitag, den 23.05.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal gerufen. Um 14:31 Uhr meldeten Passanten ein eingeklemmtes Rehkitz an der Heilenbecker Straße. Die mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug ausgerückten Kräfte befreiten das Rehkitz aus seiner misslichen Lage und übergaben es dem Jagtaufseher. Dieser Einsatz endete für die 5 Feuerwehrleute um 15:10 Uhr. Weiter ging es um 15:35 Uhr mit einer hilflosen Person hinter einer geschlossenen Tür. Die Tür wurde gewaltfrei geöffnet und die Person dem Rettungsdienst übergeben. Dieser Einsatz endete um 16:00 Uhr. Um 18:36 Uhr wurde eine Ölspur auf der Körner Straße gemeldet. Vor Ort stellet sich heraus, daß ein Kleintransporter geringe Mengen Öl verloren hatte. Diese wurden mittels Bindemittel abgestumpft und dieser Einsatz endete für die vier Feuerwehrleute um 18:57 Uhr. In der Nacht zum 24.05.2025 kam es um 00:29 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bergstraße. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und beseitigte die Kleinteile. Vor Ort waren sie Polizei sowie ein Krankenwagen. Der Einsatz endete um 00:57 Uhr. Um 02:13 Uhr ist die Feuerwehr Ennepetal zu einem First Responder Einsatz in die Voerder Straße alarmiert worden. Die Person wurde erstversorgt und anschließend dem Rettungsdienst übergeben. Dieser Einsatz endete gegen 02:27 Uhr.

