Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Feuerwehr unterstützt Rettungsdienst und prüft vermeintlichen Kraftstoffaustritt

Ennepetal (ots)

Am Montagmorgen wurde die Feuerwehr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in den Falkenweg alarmiert. Vor Ort halfen die Einsatzkräfte beim Transport eines Patienten aus der Wohnung zum Rettungswagen. Am Nachmittag erreichte die Feuerwehr eine weitere Einsatzmeldung. Aus einem Pkw sollte Kraftstoff in die Kanalisation austreten. Nach Eintreffen an der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass es sich lediglich um auslaufendes Scheibenwischwasser aus einem defekten Behälter handelte. Ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr war daher nicht erforderlich.

