Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Flächenbrand

Ennepetal (ots)

Am Montag den 12.05.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 18:24 Uhr in die Lohernockenstraße zu einem Flächenbrand gerufen. In einem Waldstück brannte eine Holzpalette welche mit 1000 Liter Wasser abgelöscht wurde. Die Feuerwehr Ennepetal war mit dem Löschzug der Hauptwache und der Freiwilligen Feuerwehr an der Einsatzstelle dessen Einsatz um 18:52 endete.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell