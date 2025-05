Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Kein Brand, aber massiver Verwesungsgeruch - Feuerwehr-Einsatz in Wohnhaus

Ennepetal (ots)

Ennepetal, den 07.05.2025 - Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr zu einem gemeldeten Gebäudebrand im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Eichendorffstraße alarmiert. Beim Eintreffen standen die Bewohner der betroffenen Etage bereits vor dem Gebäude. Nach umfassender Erkundung stellte sich heraus, dass der gemeldete Brandgeruch nicht aus dem Obergeschoss, sondern aus einer Wohnung im Erdgeschoss stammte. Da auf Klopfen an der Wohnungstür keine Reaktion erfolgte, wurde die Tür gewaltsam geöffnet. In der Wohnung wurde kein Brand festgestellt, jedoch ein intensiver Verwesungsgeruch wahrgenommen. Der Bewohner befand sich zum Zeitpunkt noch in der Wohnung. Zur Sicherheit wurde das gesamte Gebäude geräumt und eine weitere Wohnung im Erdgeschoss kontrolliert, auch hier ohne Feststellung. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Gebäudeverwaltung übergeben. Die Polizei war ebenfalls vor Ort und unterstützte die Einsatzmaßnahmen. Im Einsatz befanden sich neben Kräften der hauptamtlichen Wache auch Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell