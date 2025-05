Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Medizinischer Notfall und Verkehrsunfall

Ennepetal (ots)

Am Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer Türöffnung in die Julius-Bangert-Straße alarmiert. Eine Person war in ihrer Wohnung gestürzt und konnte die Tür nicht mehr eigenständig öffnen. Die Einsatzkräfte verschafften sich mit Spezialwerkzeug Zugang zur Wohnung, sodass der Rettungsdienst die medizinische Versorgung übernehmen konnte. Am Nachmittag folgte ein weiterer Einsatz: Ein Pkw war auf der Breckerfelder Straße von der Fahrbahn abgekommen und vor einem Baum zum Stillstand gekommen. Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich nur der Fahrer im Fahrzeug. Der Rettungsdienst brachte die verletzte Person ins Krankenhaus. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und stellte den Brandschutz sicher.

