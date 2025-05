Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Feuerwehr befreit Bewohner und rückt zu Fehlalarm aus

Ennepetal (ots)

Ennepetal, 01. Mai 2025 - Am Donnerstagmorgen wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einer Bethel-Einrichtung "An der Kirche" alarmiert. Ein Bewohner war im Badezimmer eingeschlossen, da sich die Tür nicht mehr öffnen ließ. Die Feuerwehr konnte die Tür mithilfe von Handwerkzeug zügig öffnen, sodass die Person wohlbehalten den Betreuern übergeben werden konnte. Am Nachmittag rückte die Feuerwehr und der Rettungsdienst in die Hermann-Löns-Straße aus, nachdem über den Hausnotruf eine hilflose Person hinter verschlossener Tür gemeldet wurde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte öffnete die betroffene Person jedoch selbstständig die Tür, sodass sich der Einsatz als Fehlalarm herausstellte.

