Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bad Frankenhausen (ots)

Am Montagmorgen meldete sich ein Bürger bei der Polizei, dass er bereits am Freitag gegen 15.30 Uhr einen Verkehrsunfall in der Esperstedter Straße hatte. Der im Gegenverkehr befindlicher Unfallgegner, ein grauer Volkswagen Golf, kollidierte mit der Fahrzeugfront des Geschädigten, der an einer Ampel wartete. Der Golffahrer entfernte sich nach dem Unfall in unbekannte Richtung. An dem Seat des Geschädigten entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Hinweise zu dem flüchtigen Volkswagen nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegen. Ebenso werden Kfz-Werkstätten gebeten, denen sich Fahrzeugführer eines Volkswagen Golf mit einem Schaden im Frontbereich der Fahrerseite vorstellen, bei der Polizei zu melden.

Aktenzeichen: 0323751

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell