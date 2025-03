BPOLI EF: Bundespolizisten umsorgen alleinreisendes Mädchen

Gera, Gera (ots) - Von einer Bahnbrücke in Gera wurde ein Zug mit einem stumpfen Gegenstand beworfen. Am gestrigen Mittag gegen 13 Uhr erfolgte auf der Bahnfahrt zwischen Gera und Klosterlausnitz der Bewurf eines Zuges von einer Brücke aus. In der Geraer Ortslage Thieschitz wurde ein Stein oder ähnlich stumpfer Gegenstand durch eine bisher unbekannte männliche Person als Tatmittel benutzt. Der geworfene Gegenstand ...

