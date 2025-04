Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/Rücksichtslose Flucht

Coesfeld (ots)

Ohne Rücksicht auf Fußgänger und Fahrradfahrer flüchtete ein 18-jähriger Coesfelder am Mittwoch (02.04.25) auf seinem Roller vor der Polizei. Während einer Streifenfahrt erkannte ein Polizist den Mann wieder, da er sich bereits vor ein paar Tagen einer Kontrolle entzogen hatte. Gegen 15.20 Uhr wollten das Streifen-Team ihn an der Dülmener Straße stoppen, da an dem Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Als der 18-Jährige die Beamten bemerkte, fuhr er mit hoher Geschwindigkeit über den Geh- und Radweg in die Straße Am Wasserturm. Er versuchte, über die Straßen Hohes Feld, Im Sonnenschein und den Lübbesmeyerweg zu flüchten. An der Kreuzung Am Wasserturm missachtete der Rollerfahrer das Stoppschild. Er fuhr unter hoher Geschwindigkeit in Richtung Dülmener Straße zurück, dort erneut über einen Geh- und Radweg. Wieder achtete der Mann nicht auf andere Verkehrsteilnehmer. Kurz darauf fuhr der Coesfelder über einen kleinen Weg auf den Parkplatz des Hagebaumarktes, wo die Polizisten ihn letztlich an der weiteren Flucht hinderten.

Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein Versicherungskennzeichen befand sich im Helmfach, jedoch gehörte dieses nicht zum Gefährt, sondern zu einem Krankenfahrstuhl.

Verständnis für die polizeiliche Maßnahme zeigte der Coesfelder nicht, da die Polizei seiner Meinung nach etwas Besseres zu tun habe. Auch sollten die Beamten sich mal entspannen. Die Polizisten beschlagnahmten das Versicherungskennzeichen, stellten den Roller sicher und leiteten Strafverfahren gegen den 18-Jährigen ein.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell