Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Altenberger Straße/ Frau beraubt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch (02.04.25) eine Frau beraubt. Gegen 6 Uhr befand sie sich an einer Unterführung an der Altenberger Straße. Der Täter sprach sie auf eine Zigarette an. Als die Frau in ihrer Tasche nachschaute, habe der Mann ihren Kopf gegen die Hauswand geschlagen, das Handy aus der Hand gerissen und sei dann geflüchtet. Sie ging daraufhin in die angrenzende Bäckerei, wo sie auch die fehlende Geldbörse bemerkte. Die Frau trug keine Verletzungen davon. Das Handy und die Geldbörse wurden in einem Mülleimer unmittelbar vor der Unterführung gefunden.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

- dunkelhäutig - circa 30 Jahre alt - trug Basecap - 1,80-1,85 Meter - dünn

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell