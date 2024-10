Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht mit schwer verletzter Person

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall in der Sander Straße wird die Polizeiinspektion Kusel am späten Dienstagabend gerufen. Ein Fahrradfahrer, welcher sich am Fahrbahnrand befand wurde hierbei durch einen vorbeifahrenden dunklen Kombi frontal erfasst und mitgerissen. Der Fahrer des PKW entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum nach Homburg verbracht werden. Durch weiterführende Ermittlungen konnte zunächst der unfallbeteiligte PKW und anschließend auch der dazugehörige Fahrer festgestellt werden. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Strafanzeige aufgrund der Verkehrsunfallflucht. Zudem wurde der Führerschein des Unfallverursachers sichergestellt. Eine vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis wird angestrebt.

