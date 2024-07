Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall auf der Walther-Kohlmann-Straße mit zwei leichtverletzten Personen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0659

Am Dienstag (2.7.2024) gegen 11 Uhr kam es an der Kreuzung Walther-Kohlmann-Straße / Flautweg zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Die beiden Fahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die 29-jährige Dortmunderin fuhr auf der Walther-Kohlmann-Straße in Richtung Süden und wollte nach links in den Flautweg abbiegen. Die 35-jährige Dortmunderin fuhr mit ihrem Auto auf der Walther-Kohlmann-Straße in Fahrtrichtung Norden. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Herbeigerufene Rettungswagen brachten beide Frauen in Krankenhäuser.

Es entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise bitte an die Polizeiwache in Scharnhorst unter Tel. 0231/132-3621.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell