Coesfeld (ots) - Unbekannte entwendeten etwa 150-180m3 Holz von einem Grünstreifen zwischen der L835 und dem Neubaugebiet in Buldern. Die Tatzeit liegt zwischen 8 Uhr am 17.03.25 und 10.45 Uhr am Samstag (29.03.25). Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Zum Abtransport war mindestens ein Lkw notwendig. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle ...

